Lecce, seduta pomeridiana per la squadra di Liverani. Imbula a parte

Ripresa degli allenamenti per il Lecce di mister Liverani che si è ritrovato nel pomeriggio odierno per cominciare a preparare il prossimo impegno di campionato sul campo del Torino. Ancora assenti, perché impegnati con le rispettive nazionali, Majer e Dubickas; destino opposto, invece, per Benzar, rientrato dopo gli impegni con la selezione rumena. Lavoro differenziato per Meccariello, Fiamozzi, Lo Faso, Dell’Orco e Imbula.