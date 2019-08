Lecce, sopralluogo dei periti per l'agibilità del Via del Mare per domenica

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

È iniziato da pochi minuti, intorno alle ore 11, il sopralluogo dei periti allo stadio Via del Mare per capire se Lecce-Salernitana, gara di Coppa Italia in programma per domenica, potrà giocarsi allo stadio del club pugliese o meno, visti i lavori in corso che ci sono all'interno dell'impianto. Il responso arriverà nel corso delle prossime ore.