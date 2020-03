Lecce, squadra in campo nel pomeriggio: differenziato per Deiola e Rossettini

vedi letture

Il Lecce si è ritrovato questo pomeriggio sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Liverani. La squadra, nella settimana di stop forzato dettato dalla rimodulazione del calendario della Serie A TIM, ha continuato la preparazione in vista del prossimo impegno al Via del Mare, a porte chiuse, in programma domenica 15 marzo alle ore 12.30 contro il Milan. Falco ha lavorato a parte. In differenziato anche Deiola e Rossettini per un affatticamento muscolare, Dell'Orco per una lombalgia. Domani allenamento al mattino, a porte chiuse, all'Acaya Golf Resort & SPA.