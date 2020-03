Lecce, Sticchi Damiani: "Ci servono quattro vittorie per la salvezza. È un traguardo possibile"

vedi letture

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato all'edizione pugliese del Corriere dello Sport degli obiettivi del Lecce qualora si possa riprendere a giocare: "Secondo me bisogna cercare di fare ancora quattro vittorie e un paio di pareggi. Questa è la tabella per la salvezza in questo campionato. Ci sono molte variabili: ad esempio la Sampdoria ha ancora una partita da recuperare. È presto per dirlo, ma se riusciamo a fare altre quattro vittorie abbiamo ottime possibilità di salvarci e dando uno sguardo al calendario credo che siano possibili".