L'attaccante Lapadula e Imbula lavorano ancora a parte

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - LECCE, 15 OTT - È ripresa nel pomeriggio, sul manto erboso dell'Acaya Golf Resort, la preparazione del Lecce in vista della ripresa del campionato, che vedrà i giallorossi di scena a San Siro contro il Milan. È tornato ad allenarsi in gruppo il centrocampista Tabanelli e i nazionali, tornati a disposizione dell'allenatore Liverani, a eccezione di Benzar, ancora impegnato con la Romania. Lapadula e Imbula hanno lavorato a parte: si verificherà nel corso della settimana un recupero o meno di entrambi. Domani allenamento nel pomeriggio, a porte chiuse, sempre nell'Acaya Golf Resort. Intanto, la prevendita del settore ospiti per la partita di domenica sera a San Siro ha toccato quota 2 mila tagliandi venduti.