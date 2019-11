Lecce, triangolare vinto a San Basilio: Tabanelli e Farias ancora a parte

© foto di Matteo Bottazzo

Test d’allenamento per il Lecce quest'oggi, coi ragazzi di Liverani che hanno continuato la preparazione a Roma, in vista della gara di domenica alle 15 con la Lazio. Nel pomeriggio la squadra è stata impegnata in un triangolare con tempi da 45’ con le formazioni Under 17 della Tor Tre Teste e Atletico Lodigiani presso il Campo Francesco Gianni di San Basilio. Le partite sono terminate con i seguenti risultati : Tor Tre Teste - Lecce 1-4; Atletico Lodigiani - Lecce 1-2. Dumancic, Tabanelli e Farias si sono allenati in differenziato.