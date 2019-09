© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria per il Lecce nell’amichevole giocata oggi contro il Cosenza. Padroni di casa in vantaggio al 44’ grazie al gol messo a segno da Babacar. Nella ripresa pareggiano gli ospiti con Lazaar, ma in pieno recupero è Mancosu a decidere la sfida. 2-1 il risultato finale.