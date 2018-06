Lega A a Mediapro: "Le proposte non rispettano il bando"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega Serie A attraverso un comunicato ha risposto a Mediapro dopo che questa aveva presentato garanzie per 1,6 miliardi di euro per l'acquisto dei diritti televisivi della Serie A. "In relazione al comunicato diffuso da Mediapro, la Lega Serie A comunica di avere ricevuto questa sera delle ulteriori proposte, da parte della stessa Società spagnola, che verranno sottoposte domani all'attenzione dell'Assemblea. - si legge nella nota pubblicata da Sportmediaset.it - Da una prima analisi le proposte presentate non sono redatte secondo i format previsti dal bando".