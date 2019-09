Condanna per cori a Lukaku, a ottobre campagna sensibilizzazione

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Una ''ferma condanna'' arriva da parte della Lega di Serie A sull'episodio di razzismo che ha visto coinvolto ieri sera a Cagliari Romelu Lukaku. La Lega A ad ottobre lancerà un'iniziativa internazionale per sensibilizzare la tifoserie sul tema e chiederà poi ad ogni club di individuare un proprio calciatore che entrerà a far parte della 'Squadra contro il razzismo' della Lega di A. ''La Lega Serie A - si legge in un comunicato - si è sempre schierata contro ogni forma di discriminazione ed è fortemente impegnata a contrastare un odioso fenomeno che, pur perpetrato da pochi stupidi, danneggia tutto il sistema. A ottobre sarà lanciata un'iniziativa, a livello nazionale e internazionale, che coinvolgerà le venti squadre di Serie A, con l'obiettivo di sensibilizzare tutte le tifoserie su una tematica così delicata e importante. Ad ogni club sarà chiesto di individuare un proprio calciatore, che entrerà a far parte della ''Squadra contro il razzismo'' della Lega Serie A".