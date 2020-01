Lega A: sentito De Siervo su audio, 'no emulazione razzismo'

Ascoltato in inchiesta pm Milano su registrazione diffusa

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Affermazioni che rientravano in una discussione sulle politiche, comuni a livello del calcio europeo, di contrasto alla diffusione per emulazione di cori da stadio razzisti. E' così che, da quanto si è saputo, l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sentito dagli investigatori due giorni fa, ha spiegato il senso dell'audio, registrato di nascosto durante il consiglio di Lega del 23 settembre e poi reso pubblico, in cui lo stesso De Siervo parlava di cori razzisti allo stadio "da non trasmettere in diretta tv". Su quell'audio, infatti, è stato aperto un fascicolo esplorativo, senza ipotesi di reato né indagati, dal capo del pool antiterrorismo, che si occupa anche di razzismo, il pm di Milano Alberto Nobili. (ANSA).