Lega B, a Roma tavolo di lavoro sulla sicurezza negli stadi

Balate e vertici club incontrano capo Polizia e n.1 Osservatorio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Organizzato dalla Lega B, con il presidente Mauro Balata, i presidenti della serie cadetta hanno avuto un incontro a Roma, a Palazzo Valentini, con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il presidente dell'Osservatorio delle manifestazioni sportive, Daniela Stradiotto. Balata ha sottolineato alcuni aspetti relativi alla cultura degli stadi, alla responsabilità delle società e alla necessità di introdurre precetti normativi più rigorosi per chi 'strumentalizza il calcio per commettere reati'. Gabrielli ha parlato di temi della sicurezza, condivisi e non contrapposti fra polizia e club, ha ricordato l'importanza dell'adeguamento dell'impiantistica sportiva e sottolineato come si sia alla ricerca di un'apertura anche percorrendo strade nuove, affinché i fenomeni di violenza legati al calcio siano sempre più marginali. Stradiotto ha chiesto alle società di pensare alla sicurezza non come spesa ma come investimento.