Lega B, Balata risponde a Nicchi: "Avevo anrticipato la mia assenza"

In relazione alle dichiarazioni, riportate da alcuni organi di stampa, del presidente dell’Aia Marcello Nicchi durante l’incontro di ieri a Coverciano in cui si afferma che “di Balata non si hanno notizie” si tiene a precisare che nei giorni precedenti all’incontro, attraverso una comunicazione formale inviata alla segreteria dell’AIA, il presidente della Lega B si era scusato per l’assenza dovuta a pregressi e improrogabili impegni di natura personale.

Sempre nella medesima missiva si era colta l’occasione per ‘augurare a tutta l’Associazione italiana arbitri un buon lavoro e un buon campionato all’insegna del massimo rispetto, del fair play e della collaborazione che da sempre ci contraddistinguono’.

Tale precisazione è doverosa al fine di rispettare il dovere di verità e per rimarcare la considerazione assoluta che la Lega B e il suo presidente Mauro Balata hanno verso la classe arbitrale.