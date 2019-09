Lega B e la Fondazione di Andrea Bocelli per l'Accademia di Camerino

Domenica su tutti i campi la campagna 45580 "Con te ripartiremo"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 SET - La Lega B supporta la campagna 45580 "Con te ripartiremo" dell'Andrea Bocelli Foundation dedicata al nuovo progetto di ricostruzione post-sisma Centro Italia 2016. Il presidente, Mauro Balata, insieme ai club associati ha deciso che nella prossima giornata di campionato gli stadi accoglieranno la promozione della campagna solidale per sostenere la ricostruzione della l'Accademia musicale di Camerino (Macerata). "Abbiamo aderito con piacere all'iniziativa, già introdotta con merito dal Pisa nella scorsa giornata, - ha dichiarato Balata - perché siamo il campionato dei territori sempre vicino alla gente. Intervenire per la ricostruzione di un luogo storico e di grande cultura ci è sembrato doveroso. Ringrazio la Andrea Bocelli Foundation e il maestro, per quanto sta facendo e per aver pensato alla Serie B come veicolo di sensibilizzazione".