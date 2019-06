Lega B risponde all'AIC: "Era noto che o play out si sarebbero giocati"

Replica ad Aic "infondato parlare di 5 giorni di preavviso"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Si sapeva ufficialmente fin dal 23 maggio che i playout si sarebbero giocati" così in una nota, la Lega di serie B risponde all'Aic sottolineando che è "improprio e infondato parlare di soli 5 giorni di preavviso". "La Lega B contesta quanto affermato dall'AIC nel comunicato del 4 giugno, rilevando in particolare la totale estraneità della Lega B alle criticità derivanti da fattori che esulano dalle proprie prerogative - si legge nella nota - che attendono a dinamiche esclusivamente collegate alla giustizia e ai controlli". "Appare altresì improprio e infondato - conclude la Lega di B - parlare di soli 5 giorni di preavviso in quanto, i playout si sarebbero giocati era noto ufficialmente fin dal 23 maggio".