Lega di Serie A, il 16 dicembre l'Assemblea elettiva

Sarà la prima gestita dal commissario ad acta Cicala

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Lunedì 16 dicembre, alle 12,30 in prima convocazione e alle 14.30 in seconda, è stata fissata l'Assemblea elettiva della Lega di Serie A. Sarà la prima Assemblea gestita dal commissario ad acta Mario Cicala. All'ordine del giorno anche la discussione sull'offerta di Mediapro per i diritti tv per il triennio 2021/24. Il compito del commissario Cicala sarà quello di trovare un successore a Gaetano Miccichè dopo che i club, il 2 dicembre scorso, non sono riusciti a trovare un nome che potesse mettere d'accordo almeno 14 società, quorum necessario per la prima Assemblea elettiva. (ANSA).