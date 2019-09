Lega Pro e Aia, istituito il Premio Farina

In ricordo ex arbitro e designatore Can Pro scomparso nel 2017

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La Lega Pro ricorda Stefano Farina, l'ex arbitro e designatore Can Pro, prematuramente scomparso il 23 maggio 2017 e di concerto con l'Aia istituisce un premio alla sua memoria. "Il Premio Farina viene istituito per ricordare il valore di Stefano Farina - spiega in una nota Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - e con lo scopo di essere un riconoscimento a dirigenti sportivi Aia e Lega Pro, che hanno dato valore aggiunto alla crescita del movimento sportivo, mettendo in risalto, in particolare, la funzione sociale della C. E' il nostro modo di ricordare Stefano Farina e di ringraziarlo per quanto ha dato". "Sono felice ogni qualvolta viene premiato, ricordato e quindi riconosciuto il valore di un associato Aia - afferma il presidente Aia, Marcello Nicchi - e Stefano per me è stato, oltre che un grande arbitro, un uomo vero ed un amico sincero".