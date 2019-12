Lega Pro e correttezza, premi a Alessandria e Vicenza

Consegnati a Riccione i riconoscimenti per la scorsa stagione

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - RICCIONE, 20 DIC - Il calcio che premia la correttezza in campo e sugli spalti. È quello della Lega Pro che a Riccione ha consegnato i riconoscimenti per la stagione 2018-2019 ai club, in particolare con il "Premio 3 P- Patto, passione e Partecipazione", nato in sinergia con l'Osservatorio per le Manifestazioni sportive che promuove un nuovo modello di partecipazione negli stadi mediante la stretta collaborazione tra club, istituzioni e tifosi. A vincerlo per la seconda volta consecutiva è stata l'Alessandria. Il"Premio 3P-capitano lucido" e' stato assegnato alla L.R. Vicenza, che si è contraddistinta per il corretto comportamento in campo dei propri tesserati con particolare attenzione alla condotta del capitano Nicola Bizzotto, durante le gare. A consegnare i premi, Daniela Stradiotto, Presidente dell'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive. " Il bilancio del progetto 3 P è positivo-spiega Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro- ed è frutto di un lavoro concreto e di una collaborazione stretta con l'Osservatorio, le istituzioni, i club e i tifosi. Si inserisce in un cambio di cultura che vede lo stadio come luogo per le famiglie e si lega ad iniziative, sempre piu numerose, che vedono protagonisti i club e i tifosi in gesti di fair play. È questo il nostro calcio". (ANSA).