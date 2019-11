Prossima tappa 25 novembre giornata contro violenza alle donne

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Fair play e sociale, la Lega Pro scende in campo tutte le domeniche. Sono state oltre 450 in undici mesi le iniziative promosse dalla Lega Pro e dai suoi 60 club negli stadi e sugli spalti. Grande adesione ha riscosso il turno di campionato dedicato ai nonni. La Lega guidata da Francesco Ghirelli ha aderito alla giornata contro il razzismo, a quella internazionale dell'amicizia, alla giornata della legalità e a quella mondiale per i diritti delle bambine. I club sono impegnati in campagne sociali e di sensibilizzazione come quella per incentivare la donazione di sangue con il Catanzaro in prima linea, che ha siglato un accordo con l'Avis. La prossima tappa sociale vedrà schierata, il 25 novembre, la Lega Pro e i suoi club per la giornata contro ogni forma di violenza alle donne.