Lega Pro, Ghirelli: "Forti se siamo squadra"

Presidente: "Sosteniamo nostri club nel cammino in Coppa Italia"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "La Lega Pro è pronta a vivere insieme la gioia di partecipare ad eventi sportivi. Solo così siamo una squadra ed è così che diventiamo forti. Spero che tutti i nostri club siano presenti allo stadio per sostenere Novara ed Entella, impegnati in Coppa Italia di Serie A, il 12 e 14 gennaio prossimi, rispettivamente con Lazio e Roma. E' per questo che abbiamo riservato dei biglietti per le nostre società". Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, spiega il senso di un'iniziativa speciale promossa dalla Lega Pro. "Vogliamo sostenere i nostri club nel cammino in Coppa Italia di Serie A- conclude Ghirelli- hanno dimostrato cuore, determinazione e tenacia: tre valori che si mettono in campo anche nel campionato Serie C".