Azzurrini al torneo Fair Play. Ghirelli, opportunità per crescere

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - La Rappresentativa Under 16 di Lega Pro, che nasce da una selezione iniziata a fine gennaio, è pronta a scendere in campo per il primo impegno agonistico. Gli azzurrini di Daniele Arrigoni, infatti, parteciperanno al primo torneo "Fair Play" Repubblica di San Marino il 6 e 7 marzo prossimi. "E' il primo impegno sul campo per la nostra Rappresentativa Under 16 - spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - e il torneo rappresenta una tappa concreta di crescita e di valorizzazione per i giovani, che hanno l'opportunità di confrontarsi con realtà di rilievo come la Rappresentativa di San Marino, il Rimini e il Ravenna. Un plauso ad Arrigoni e al suo staff per l'attività che svolgono con i giovani, e che ha portato, da settembre scorso ad oggi, alla convocazione di 390 calciatori tra Under 15, 16 e 17".