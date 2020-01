Lega Pro, nasce partnership con N3XT Sports

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Nell'ambito dell'evento "Lo sport oltre lo sport" promosso da Il Foglio Sportivo all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stata lanciata la partnership tra Lega Pro e N3XT Sports, società spagnola leader europea per l'innovazione tecnologica nello sport. Si tratta del primo accordo in assoluto nel calcio europeo. "Per competere nel settore sportivo italiano - dichiara Paolo Carito, Responsabile dello sviluppo strategico e commerciale del marketing Lega Pro - la Lega Pro deve svolgere il ruolo di innovatore più di chiunque altro. Nella nostra continua ricerca di innovazione non siamo riusciti a trovare nessuno migliore di N3XT Sports: la partnership che è nata è una conseguenza naturale della visione e della mentalità che condividiamo. Siamo consapevoli che il lavoro svolto da N3XT Sports ci consentirà di analizzare chiaramente le tendenze che caratterizzano il sistema sportivo e non vediamo l'ora di affrontare le sfide che ci saranno presentate". Le principali aree che N3XT Sports tratterà sono legate alle tecnologie all'interno degli impianti sportivi, alle prestazioni sportive, al coinvolgimento dei fan e ai nuovi media. N3XT Sports diventa così "innovation partner" ufficiale di Lega Pro e offre il supporto nell'individuazione delle piattaforme, tecnologie e tendenze più rilevanti nel settore del calcio. (ANSA).