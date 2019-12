Nessuno mi ha chiamato, Lega trovi soluzioni per il futuro

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Nessuno mi ha chiamato, non è una ipotesi attuale". Gaetano Miccichè chiude alla possibilità di un suo bis come presidente della Lega Serie A. Miccichè auspica che la Lega - chiamata oggi a votare il nuovo presidente - "ritrovi una governance normale": "Possano i venti azionisti trovare delle soluzioni che siano le migliori per il presente e per il futuro del calcio italiano". Qualora i club non dovessero eleggere un presidente, Mario Cicala sarà commissario ad acta. (ANSA).