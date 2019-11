Lega Serie A, oggi può arrivare nomina commissario: favorito Cicala

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le dimissioni di Micciché, e il grande gelo che ne è derivato, FIGC e Lega Serie A lavorano per la successione all'ormai ex presidente di via Rossellini. Secondo quanto riferito da Tuttosport, oggi il Consiglio Federale dovrebbe nominare il commissario: favorito Mario Cicala, presidente dell'Organismo di vigilanza FIGC.