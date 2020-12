Lega Serie B, il sette gennaio l'assemblea elettiva

Le candidature andranno presentate entro il 26 dicembre

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Il presidente della Lega serie B. Mauto Balata, ha convocato l'assemblea per il 7 gennaio prossimo a Milano per l'elezione del presidente, del consiglio direttivo, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori. L'assemblea, rende noto la Lega B, si svolgerà in videoconferenza e i candidati all'elezione di presidente e di consigliere dovranno presentare la propria candidatura entro le 24 di sabato 26 dicembre. Il 22 dicembre prossimo, intanto, l'assemblea della Lega di B si riunirà per l'approvazione del bilancio. (ANSA).