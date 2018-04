Legrottaglie: "Benevento modello, potrà tornare in A con più esperienza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Legrottaglie parla del Benevento attraverso l'edizione sannita del quotidiano Il Mattino. L'ex difensore di Juventus, Milan e Nazionale, vice di Massimo Rastelli alla guida del Cagliari nella prima parte di questa stagione, ha detto: "Bisogna guardare al Benevento delle ultime partite non a quello che è già retrocesso. De Zerbi ha dato una sua impronta e ha avuto la possibilità a gennaio di rifare la squadra. Messo nelle stesse condizioni dall'inizio sarebbe arrivato a lottare per la salvezza, avrebbe avuto 7-8 punti in più per sperare. Credo che il Benevento debba essere un modello per tante società e tifoserie. Immagino che partirà dalla B con l'ossatura di quest'anno. Se questa squadra è stata costruita a gennaio la maggior parte vorrà continuare questo progetto, non so se con De Zerbi. Magari l'anno prossimo si potrà arrivare in A con maggiore esperienza", le sue parole.