Legrottaglie: "Ibrahimovic mi disse che era lui a farmi vincere i campionati, non Gesù"

Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus ed attuale allenatore del Pescara, nell'intervista a Il Centro ha parlato anche di alcuni retroscena legati alla sua carriera: "Ibrahimovic una volta mi disse che era lui a farmi vincere i campionati, e non Gesù. Nel 2007 avevo firmato con il Besiktas. Iniziai a pregare Dio, chiedendogli di scegliere la strada migliore per me. Dopo qualche giorno tutto saltò e restai alla Juve".