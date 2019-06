Legrottaglie: "Molto contento della nuova avventura al Pescara"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto Nicola Legrottaglie, neo allenatore della Primavera del Pescara: “In questo momento mi concentro sul valorizzare i giovani, essere un punto di riferimento per loro. Questa è il mio primo obiettivo e per questo ho accettato questa proposta. Sono molto contento di iniziare. È una società di cui tutti mi hanno parlato bene e che merita di stare nel palcoscenico di Serie A”.

Su De Ligt: “Le cifre sono aumentate rispetto ai miei tempi, ma se il mercato dice quello è giusto rispettarlo. Sarebbe un intervento importante per il futuro. Mi piace per personalità, credo possa essere molto utile per la Juventus”.