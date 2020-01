© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juve e Milan, parla al Corriere dello Sport della sua esperienza con Ibrahimovic, raccontando anche una battuta che lo svedese gli faceva spesso ai tempi della comune militanza in rossonero: "Lui giudicava tutto ciò che facevi, poi ti diceva bravo o ti rimproverava. E sapeva di essere il più forte di tutti. Io in quegli anni avevo già avuto la mia conversione, lui un giorno mi disse: “Nicola, ricordati che però i campionati non te li fa vincere Gesù, quelli te li faccio vincere io”. Ecco, era solo una battuta che ancora oggi mi fa sorridere, ma che spiega bene chi è Zlatan".