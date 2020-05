Legrottaglie sulla lotta scudetto: "Lazio ha qualcosa in più della Juve. E sulla gara col Lione..."

Il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie ha parlato della Juventus e della lotta scudetto ai taccuini dell’edizione odierna del Corriere di Torino: "Lazio? Per certi versi ha qualcosa in più dei bianconeri. Chi insegue a livello psicologico gode di piccoli vantaggi rispetto a chi ha tutto da perdere. Insomma, non vedo una squadra privilegiata rispetto all’altra. La sfida col Lione? Il fatto che il campionato francese abbia chiuso definitivamente i battenti rappresenta un bel vantaggio per i bianconeri. Ma secondo me la Juve avrebbe ribaltato comunque l'1-0 subito all’andata".