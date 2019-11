© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi come Cristiano Ronaldo. La stella del Barcellona, che ieri sera ha steso con una tripletta il Celta Vigo al Camp Nou (4-1), ha infatti agguantato il campione della Juventus, ex Real Madrid, nella speciale classifica degli hat trick realizzati nella Liga: 34 per entrambi.