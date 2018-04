Levante, Lopez: "Rinnovo? Prima la salvezza aritmetica"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Levante supera il Siviglia (2-1), e ipoteca virtualmente la permanenza in Liga. Questo il commento del tecnico dei granotas, Paco Lopez: "La salvezza è raggiunta al 99,9%. Quando sono arrivato qua, mi sono concentrato sull'aspetto emotivo. Ho detto ai giocatori che era importante avere fiducia per ottenere risultati. Rinnovo? Aspettiamo con tranquillità, non voglio sbilanciarmi, aspettiamo la salvezza aritmetica, poi parleremo".