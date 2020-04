Levski Sofia, tre giocatori rifiutano riduzione ingaggio: aspettano indicazioni FIFA o UEFA

Tre giocatori del Levski Sofia avrebbero rifiutato la riduzione del 50% dei loro stipendi mensili. A riportarlo, il sito bulgaro Sportal: si tratterebbe dei tre stranieri in forza al club 26 volte campione nazionale, ovvero Danny Alar, Nuno Reish e Franco Mazurek. E la loro decisione, per quanto lo scenario bulgaro sia ovviamente diverso da quello italiano, ha un suo interesse anche per noi: i tre giocatori hanno infatti rifiutato sulla base del fatto che manchi in questo momento un’indicazione obbligatoria o anche soltanto una presa di posizione ufficiale da parte di FIFA e UEFA sull’argomento. Per la cronaca, spiega il portale, sarebbero stati comunque ben disposti alla riduzione, ma la società sarebbe in ritardo anche sui pagamenti delle mensilità di febbraio, e questo li avrebbe portati a una chiusura netta su questa proposta.