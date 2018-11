Libertadores a Madrid, Turismocity: "Seguila, ovunque si giochi"

La finale di Copa Libertadores a Madrid metterà in difficoltà tanti argentini, che dovranno sobbarcarsi le spese del viaggio aereo intercontinentale. Per di più, fino a ieri vi era tanta incertezza sulla sede, tra Asuncion, Abu Dhabi e appunto Madrid. Così Turismocity, sito argentino dedicato alle prenotazioni aeree, ha lanciato uno spot a metà tra l'ironia e il polemico, accompagnato dall'hashtag #PobreCarla (la povera Carla, a cui nessuno pensa), in cui vengono proposti i prezzi delle varie destinazioni ipotizzate col messaggio finale: "Ovunque si giochi, non ti perdere la finale".