Libro Totti, 'notte bianca' negli store di Roma

Un concorso Mondadori per incontrare l'ex n.10 giallorosso

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Sarà praticamente una 'notte bianca' quella a cavallo tra il 26 e il 27 settembre a Roma per alcune librerie capitoline in concomitanza del lancio del libro-biografia di Francesco Totti 'Un Capitano'. 12 librerie Mondadori della capitale e dintorni terranno straordinariamente aperte le porte tra le ore 00.01 e le ore 2.00 per offrire ai fan dell'ex numero 10 giallorosso la possibilità di acquistare il libro edito dalla Rizzoli e e partecipare ad un concorso per incontrarlo. 12 fortunati lettori vinceranno l'ingresso alla serata che si terrà il 27 settembre al Colosseo a cui parteciperà l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituzione cui l'autore e la Casa Editrice Rizzoli destineranno un contributo sotto forma di donazione per l'attività di assistenza e ricerca. Per la realizzazione della serata l'Editore si è impegnato a contribuire al restauro di 12 statue marmoree degli Orti Farnesiani all'interno del Parco Archeologico del Colosseo. Tutte le info su eventi.mondadoristore.it.