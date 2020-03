Licari (Gazzetta) sull'Atalanta: “Ora nessuno potrà dire che non è da Champions”

vedi letture

“Ora nessuno potrà dire che non è da Champions”. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Licari legge così la vittoria dell’Atalanta a Valencia: “Per quanto possa essere stato frainteso, Andrea Agnelli avrebbe dovuto scegliere una squadra diversa per difendere il suo modello di Champions”. Trascinata da un Ilicic ormai da considerarsi tra i top d’Europa, con il rischio di fermarsi adesso che, comprensibile per ovvie ragioni sanitarie, sarebbe un piccolo dramma sportivo per squadre che sognano come l’Atalanta o il Lipsia. “L’Atalanta - si legge nella chiosa - ha soltanto una cosa in testa: vincere. Sempre e comunque, il segno particolare sulla carta d’identità di chi vuole la Champions”.