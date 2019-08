Lichtsteiner: "Una Juve senza Buffon è come la Svizzera senza vacche"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero con un lungo passato in maglia bianconera, ha parlato così delle ambizioni della nuova Juve e del ritorno del suo ex compagno di squadra Gianluigi Buffon: "L'obiettivo è sempre la Champions, chiaramente la Juventus quest'anno parte poi nuovamente favorita per vincere il campionato. Buffon? Quella di Gigi è davvero è una bellissima storia che spesso si verifica solo nel calcio. Una Juve senza Buffon è come la Svizzera senza le vacche. Sono felice per entrambi, sono sicuro che farà bene", le sue dichiarazioni a TuttoJuve.com.