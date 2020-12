Liga, a tre giorni dalla Juventus il Barcellona va ko: 2-1 a sorpresa a Cadice

Blaugrana settimi in classifica

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Nuova battuta d'arresto per il Barcellona nella Liga spagnola. A tre giorni dalla sfida di Champions contro la Juventus i blaugrana cadono 2-1 in Andalusia con Messi in campo 90 minuti. Quarta sconfitta in campionato per Koeman. Messi e compagni si allontanano ancora dalle zona alte della classifica: dopo questo ko i blaugrana sono settimi a 12 punti dalla capolista Atletico Madrid. In gol per i padroni di casa Giménez (8') e Negredo (63'). Per gli ospiti l'autogol di Alcalá(57'). (ANSA).