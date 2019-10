Liga, Barcellona e Real Madrid studiano recupero il 18 dicembre

La Liga vorrebbe giocare 7/12, perché 18 si gioca Coppa del Re

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Ufficializzato il rinvio del 'Clasico' per ragioni di sicurezza dopo le tensioni alimentatesi dopo la condanna dei leader indipendentisti catalani, Barcellona e Real Madrid hanno già iniziato a studiare la data alternativa per il big match. Secondo quanto riportano i quotidiani spagnoli, i due club - che hanno tempo fino a lunedì per trovare l'accordo - sarebbero orientati a recuperare la partita mercoledì 18 dicembre. E' stata invece subito scartata l'ipotesi di giocare il 'Clasico' sabato 7 dicembre come proposto dalla Lega spagnola che però porterebbe allo slittamento delle due gare previste per quel sabato, cioè Barcellona-Maiorca e Real-Espanyol. Viceversa, la data del 18 con convince la Liga dal momento che mercoledì 18 è giornata di Coppa del Re, e i cui diritti tv si deprezzerebbero qualora le gare si giocassero in contemporanea con Barça-Real, che a sua volta avrebbe ben altra audience se giocata di sabato.