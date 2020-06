Liga, cambiano gli orari di due gare del 28esimo turno

Cambiano due orari per il 28esino turno di Liga. Espanyol-Alaves si giocherà sabato 13 giugno alle ore 14:00, mentre la gara fra Athletic Club e Atletico Madrid andrà in scena domenica 14 giugno alle 14:00.

⚠️ Change to kick-off times for Matchday 28 ⚠️#EspanyolAlaves will now be played on Saturday, June 13 at 14:00 CEST, while #AthleticAtleti will take place on Sunday, June 14 at 14:00 CEST. #LaLigaSantander #BackToWin pic.twitter.com/4T99RzENR4

— LaLiga English (@LaLigaEN) June 5, 2020