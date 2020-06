Liga, tutto pronto per la ripartenza. E Dazn torna in campo

vedi letture

Subito un derby, Siviglia-Real Betis giovedì 11 giugno

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Per gli appassionati di grande calcio è tempo di countdown: con l'imminente ripresa dei principali campionati di calcio, riaprono i confini delle grandi emozioni che i tifosi sono pronti ad attraversare. DAZN scalda "la plaza" con una serie di contenuti dedicati alla Liga, il campionato spagnolo dove la corsa al titolo è più accesa che mai e dove il treno diretto in "Europa" è fatto di binari tutti attaccati. Sono infatti più di otto le squadre per le quali il destino europeo è ancora incerto: nella nuova puntata di "Borghi Land" disponibile in piattaforma lunedì 8 giugno, Stefano Borghi traccerà un preciso stato dell'arte sulla Liga. "Sono tanti i finali possibili. Adesso l'intervallo è finito". Oltre al podio presidiato dalle grandi Barcellona, Real Madrid e Siviglia seguono fameliche Real Sociedad, Getafe, Atlético Madrid e Valencia. Una lotta europea ancora aperta, pronta ad accendersi con una partita di tutto rispetto, e quale modo migliore di riprendere se non con un derby? DAZN trasmetterà Siviglia-Real Betis giovedì 11 giugno alle ore 22:00, un match che più che ai punti mira all'onore. E quando si parla di Liga non si può far riferimento al "Clasico", il big match tra blancos e blaugrana che anno dopo anno, stagione dopo stagione, non smette di dare spettacolo: come la partita nell'aprile del 2017 decisa al 92' da Leo Messi che in quell'occasione segnò anche il suo gol numero 500 con la maglia del barça. Un tango di emozioni che DAZN trasmetterà live domani alle 18:00. (ANSA).