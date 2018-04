Liguori: "Buffon, frasi irreali. La Juventus non sa perdere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paolo Liguori, direttore di TGcom24, è intervenuto a Radio Marte commentando quanto accaduto ieri sera nei minuti finali di Real Madrid-Juventus. "Buffon è un monumento del calcio italiano ma la Juve, sbagliando, lo ha lasciato libero di parlare dopo la partita. Chi mangia patatine in tribuna gli paga lo stipendio, come gli viene in mente? Proseguendo, ha fatto altre dichiarazioni irreali, parlando di spazzatura. Sapete cosa succede se queste cose le dice un'altra persona? La Juve ne ha avuti decine a favori e non ho mai sentito nessuno dire cose simili. Alla Juve in Italia tutto è permesso, in Europa non è così e perde la testa. Questo succede a chi non sa perdere", le parole di Liguori riportate da Tuttonapoli.net.