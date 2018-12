© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un paio di like su Instagram rischiano di costare cari a Roberto Soriano, centrocampista del Torino. I tifosi granata, infatti, non hanno gradito gli apprezzamenti social del proprio giocatore alle foto di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Lo stesso Soriano, riporta La Gazzetta dello Sport, si è scusato per i like ai festeggiamenti post-derby, ritenuti però poco opportuni anche dalla società: è infatti in arrivo una multa.