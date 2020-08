Lille, Gabriel non sarà convocato per la prima giornata: tentativo last minute del Napoli

Gabriel Magalhaes non sarà convocato dal Lille per la prima gara del campionato di Ligue 1, in programma questo sabato. Come riporta Sky Sports UK, l'Arsenal resta in pole per il difensore brasiliano, con il Napoli che farà un ultimo tentativo per convincere il giocatore con un un salario importante.