Lille-Roma, antipasto a FIFA19: sfida virtuale prima di quella sul campo

Alle ore 18:00 si giocherà allo Stade Pierre Mauroy l'amichevole tra Lille e Roma. Come annunciato dai giallorossi sui social, il match sul campo sarà preceduto da una partita di FIFA19 tra i due player ufficiali dei club: per i capitolini ci sarà Damian Damie Augustyniak, fuori dai Mondiali in corso di svolgimento per due sole posizioni, mentre i francesi saranno rappresentati da Gilles Bernard.