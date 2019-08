Lille-Roma, le formazioni ufficiali: Dzeko ancora titolare

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma continua l’avvicinamento al campionato e lo fa con un nuovo test amichevole. Dopo il 3-1 di Perugia di mercoledì, oggi i giallorossi sfidano il Lille al Pierre Mauroy. Si alza dunque il livello degli avversari con Fonseca che spera di avere risposte positive dal campo. Diversi gli assenti per il portoghese, il quale non potrà contare su Veretout, rimasto a casa per una botta alla caviglia, e su Pastore per un affaticamento muscolare. Non si aggregano al gruppo anche Defrel e Olsen, al centro di trattative di mercato, mentre Nzonzi, Karsdorp e Santon per un sovraccarico di lavoro. Di seguito le formazioni ufficiali del match in programma alle 18:

FORMAZIONI

Lille (4-2-3-1): Maignan; Çelik, Ié, Fonte, Bradaric; Maia, André; Weah, Ikoné, Bamba; Rém

A disp.: Jardim, Jakubech, Pied, Reinildo, Niasse, Soumaré, Araujo, Postolachi, Ouattara

All.: Galtier.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Mancini, Spinazzola, Pellegrini, Schick, Perotti, Antonucci.

All.: Fonseca.