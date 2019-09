Linari su Atletico-Juventus: "Partita particolare. Tiferò per il Cholo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Elena Linari, difensore dell’Atletico Madrid femminile e della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di Champions League fra Juventus e Colchoneros spiegando di tifare per gli uomini di Simeone: “Per me è una partita molto particolare, che si ripete per il secondo anno consecutivo da quando sono qui a Madrid. Sono una giocatrice dell’Atletico e per questo tiferò per il Cholo e per Diego Costa. - continua Linari – So che bisognerebbe tifare per le nostre squadre e la Juventus, non me ne vogliano i tifosi viola, sta facendo bene e ha preso un allenatore come Sarri che si sta introducendo nell’ambiente bianconero. Però tiferò per Simeone e i suoi”.