Lione-Juventus 1-0, moviola Gazzetta: "Rigori: su CR7 più sì che no. E su Dybala più no che sì"

Di seguito la moviola a cura de La Gazzetta dello Sport in merito al ko della Juventus in Champions (1-0) sul campo del Lione: "In 5 minuti i due casi più critici: all’84 Denayer spinge Ronaldo - che va sul pallone in corsa di fronte al portiere - sbilanciandolo, per Manzano tocco non determinante, il dubbio è forte, ma è una sua valutazione e non può essere un chiaro ed evidente errore da Var. Così come all’89’ con Guimaraes che da dietro abbraccia Dybala, che sente il contatto e va giù. Anche qui Manzano valuta il non rigore, ma in questo caso l’intensità del tocco appare meno determinante".