Lippi a Cannavaro: "Così scelsi i rigoristi nel 2006. Del Piero voleva battere l'ultimo..."

vedi letture

Intervenuto in diretta Instagram con Fabio Cannavaro, l'ex ct campione del mondo Marcelo Lippi è tornato anche sulla scelta dei rigoristi fatta in occasione della finale del 2006 tra l'Italia e la Francia: "Nella mia carriera mi sono sempre scritto tutto sulla carta, in certi tornei mi segnavo anche i 5 o 6 rigoristi. Poi può capitare che a fine partite due o tre di loro non ci siano più e si debba cambiare. Del Piero, per esempio, venne da me e mi chiese di fargli battere l'ultimo, come aveva fatto nella finale di Champions del 1996. Peccato però che a Roma vincemmo al quarto e quindi lui non tirò. La mia convinzione era che i più bravi dovessero calciare all'inizio. Quindi per primo doveva andare Materazzi, un ottimo rigorista. Poi De Rossi secondo, Del Piero terzo e così via. Per assegnare il quinto mi guardai intorno. Gattuso si era già messo a sedere in panchina (ride, ndr). Allora guardai Grosso e gli dissi: 'Il quinto lo tiri tu'. Lui non ci credeva, ma gli dissi che lui era l'uomo degli ultimi secondi".