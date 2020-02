"Lasciamo perdere il discorso sulle distanze ridotte o ampliate. Quello che conta è che l’Inter abbia fatto le mosse necessarie per completare la rosa e restare al vertice delle classifica". Il ct campione del mondo Marcello Lippi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è espresso così sul mercato dell'Inter e sulla corsa Scudetto con Juventus e Lazio: "Conte aveva bisogno di uomini di valore internazionale che consentissero il salto di qualità: due esterni come Young e Moses che alzano il livello delle fasce, e soprattutto Eriksen a centrocampo. L’Inter sa che può arrivare fino alla fine. Lo Scudetto è una lotta a tre, ma alla Juve bisogna riconoscere qualche percentuale in più per ambizione, forza, qualità e, al momento, anche punti in classifica".