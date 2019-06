Lippi: "Conte-Inter scelta azzeccata. Juve favorita per lo Scudetto"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Marcello Lippi ha parlato di Conte e della lotta Scudetto: "Quando arrivò all’Inter Giovanni Trapattoni era un simbolo della juventinità dopo essere cresciuto nel Milan. Aveva vinto tutto con la Juventus e continuò a vincere in nerazzurro e lo ha fatto anche altrove. Anche Antonio ha trionfato in Italia e in Inghilterra ed è un grande tecnico. Una scelta azzeccata".

Riepilogando: Juventus ancora favorita per lo scudetto?

"Sicuramente sì e ai bianconeri auguro di far la strada più lunga possibile anche in Champions per coronare il grande sogno. Ma in Italia Napoli e Inter le vedo molto vicine alla squadra di Sarri".